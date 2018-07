POL-ST: Neuenkirchen, Sachbeschädigung

Neuenkirchen (ots) - In der Nacht zum Samstag (07.07.2018) hatten mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrzeuge in Sutru-Harum auf dem Seitenstreifen abgestellt, um eine Veranstaltung zu besuchen. Drei Fahrer mussten bei ihrer Rückkehr feststellen, dass ihre Wagen beschädigt worden waren. An allen drei Fahrzeugen war jeweils der linke Außenspiegel abgetreten worden. Zudem waren Lackkratzer entstanden. Die Schadenhöhe liegt jeweils im Bereich einer dreistelligen Eurosumme. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, Telefon 05971/938-4215. Die Beschädigungen sind in der Zeit zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr verübt worden.

