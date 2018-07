POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Emsdetten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Buckhoffstraße ist am Freitagnachmittag (06.07.2018) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Uni-Klinikum nach Münster gebracht. Die Radfahrerin wollte nach Zeugenangaben gegen 16.25 Uhr in Höhe der Feuerwache über die Fahrbahn in Richtung Innenstadt fahren. Dabei wurde sie von einem PKW erfasst. Der Wagen wurde von einem 34-Jährigen aus Wettringen gefahren. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf ungefähr 200 Euro geschätzt.

