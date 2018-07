POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Hopsten (ots) - St.-Josef-Straße Samstag, 07.07.2018, 14:10 Uhr Am Nachmittag des 07.07.2018 kam es in Hopsten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr mit einem 23-jährigen Sozius die St.-Josef-Straße in Fahrtrichtung Hopsten-Halverde. Es kam zur Kollision mit einem Reh und die Beiden stürzten im Anschluss auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zogen sich beide Personen schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die beiden Schwerverletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf cirka 12.000 Euro.

