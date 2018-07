POL-ST: Rheine, Feuer gemeldet

Rheine (ots) - Zu einem Feuer in einem Fahrstuhl in einem Gebäude in Dutum sind die Feuerwehr und die Polizei am Dienstagnachmittag (03.07.2018) entsandt worden. Gegen 15.45 Uhr wollte ein Bewohner des Hochhauses an der Felsenstraße den Fahrstuhl benutzen. Als sich die Tür öffnete, sah der Mann darin eine Flamme und Rauch aufsteigen. Sofort verständigte er die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese in dem Gebäude eine Rauchentwicklung feststellen. Eine Evakuierung der Hausbewohner war jedoch nicht notwendig. Die Polizei führte unmittelbar Untersuchungen an der Brandstelle durch. In dem Fahrstuhl hatte offensichtlich Papier gebrannt. Dieses dürfte von unbekannten Personen angezündet worden sein. Der Fahrstuhl wurde außer Betrieb gesetzt, um ihn zum einen auf eventuelle Schäden und zum anderen auf Brandspuren zu überprüfen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell