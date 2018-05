POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, 05.05.2018

Steinfurt (ots) - Exhibitionist aufgetreten Lengerich, Bodelschwingstraße Freitag, 04.05.2018, 21:15 Uhr In schamverletzender Weise zeigte sich am Freitag ein bislang unbekannter Täter einer 42-jährigen Frau auf der Bodelschwinghstraße in der Innenstadt von Lengerich. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 19 bis 20 Jahre alt, Größe ca. 170 cm, schlanke Figur, keinen Brille oder Bart, vermutlich deutscher Nationalität. Er war mit einer dunkelblauen Jeanshose, einem hellblauen T-Shirt und einer schwarzen Sweat-Shirtjacke mit Kapuze bekleidet. Die Polizei in Lengerich bittet um Hinweise auf den Täter unter der Rufnummer 05481-93370.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell