POL-ST: Emsdetten, vermisste Jugendliche

Steinfurt (ots) - Die Polizei sucht Joelle-Fabienne Krokowski, die offensichtlich seit dem frühen Freitagmorgen (04.05) vermisst wird. Letztmalig wurde die 16jährige junge Frau am Donnerstagabend (03.05.), gegen 22.30 Uhr, in einer Wohneinrichtung in Emsdetten gesehen. Alle bisherigen Bemühungen, die abgängige Frau zu finden, verliefen ergebnislos. Offensichtlich befindet sich Joelle-Fabienne Krokowski in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie sachdienliche Hinweise geben können. Die Gesuchte ist schlank, etwa 165 -170 cm groß und vermutlich mit einem schwarzen Mantel und einer grünen Strickmütze bekleidet.

