POL-ST: Hopsten, Einbruch in ein Vereinsheim, Tatverdächtiger festgenommen

Hopsten (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Donnerstag (03.05.), gegen 03.45 Uhr, am Sportzentrum eine verdächtige Person gesehen und das Splittern einer Glasscheibe gehört. Er verständigte sofort die Polizei. An der Schaler Straße bemerkten die eingesetzten Beamten einen Radfahrer, der in Richtung Hopsten unterwegs war. In einer Tragetasche hatte er mehrere Flaschen mit Spirituosen dabei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Spirituosen aus dem Vereinsheim des Tennisclubs gestohlen worden waren. Die Zugangstür zum Tennisgelände war aufgehebelt worden und am Vereinsheim eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Außerdem war vergeblich versucht worden, die Eingangstür zum Vereinsheim des SV Westfalia aufzuhebeln. Der stark angetrunkene Radfahrer, ein 49-jähriger Mann aus Hopsten, wurde vorläufig festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zu seinem eigenen Schutz (Ausnüchterung) wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er bestreitet, die Einbrüche begangen zu haben. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Einbruchdiebstahls eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell