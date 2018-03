POL-ST: Steinfurt-Bu., Sachbeschädigung

Steinfurt (ots) - Unbekannte Personen haben an der Arnoldstraße einen geparkten PKW beschädigt. Den Recherchen zufolge müssen der oder die Täter in der Zeit zwischen dem späten Donnerstagabend (01.03.2018), 23.00 Uhr und Freitagmorgen, 08.30 Uhr, am Werk gewesen sein. An dem roten Ford wurde der rechte Außenspiegel derart beschädigt, dass er abbrach. Zudem warfen die Unbekannten einen großen Kieselstein gegen die Frontscheibe. Es ist ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

