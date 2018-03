POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - In der Nacht zum Freitag (02.03.2018) ist in das Gebäude des Tennisvereins am Elsa-Brändström-Weg eingebrochen worden. Gegen 02.20 Uhr wurde festgestellt, dass dort ein Fenster weit geöffnet war. Da noch unklar war, ob sich die Täter noch in dem Gebäude befanden, durchsuchten Polizeibeamte die Räume. Es sind darin keine Personen angetroffen worden. Die Einbrecher hatten das neben dem Haupteingang liegende Fenster aufgebrochen und waren dann in ein Büro gegangen. Dort waren die Schubladen heraus gezogen und auf den Boden geworfen worden. Anschließend brachen sie auch die Tür zum Vereinsheim auf und suchten dort nach Diebesgut. Was die Diebe aus dem Vereinsheim entwendet haben, konnte noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

