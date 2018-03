POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Lengerich (ots) - Auf der Kreuzung Aldruper Damm/Am Feldweg hat sich am Donnerstagnachmittag (01.03.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall wurde ein 48-jähriger Fahrer leicht verletzt. Die Sachschäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten ist erheblich und werden auf etwa 23.500 Euro geschätzt. Um kurz vor 15.00 Uhr fuhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus Bad Iburg auf dem Aldruper Damm in Richtung Lengerich. An der vorfahrtberechtigten Straße "Am Feldweg" fuhr er in die Kreuzung ein und es kam zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters aus Lengerich erlitt leichte Verletzungen.

