POL-ST: Nordwalde, Sandstiege

Nordwalde (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Sandstiege haben sich am Donnerstag (01.03.2018) ungebetene Gäste aufgehalten. Der oder die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 18.00 Uhr Zugang zu dem Gebäude verschafft. Anschließend machten sie sich mit einem Werkzeug an einer Wohnungstür zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, diese zu öffnen. Die Unbekannten gelangten nicht in die Räume. Der Sachschaden liegt im Bereich einer dreistelligen Eurosumme. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell