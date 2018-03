POL-ST: Mettingen, räuberischer Diebstahl

Mettingen (ots) - In einem Einkaufsmarkt an der Ibbenbürener Straße hat ein Ladendetektiv am Mittwochmittag (28.02.2018) zwei Männer bei Diebstählen ertappt. Die beiden 35 bis 45 Jahre alten Männer nahmen in verschiedenen Gängen Waren an sich, trafen sich dann und steckten diese in ihre Jacken. Getrennt voneinander bezahlten sie dann jeweils einen Artikel und verließen zeitlich versetzt den Markt. Als dann beide auf dem Parkplatz in einem Auto saßen, sprach der Detektiv sie an. Es kam zu einer Diskussion, schließlich wurde der Zeuge von dem zwischenzeitlich wieder ausgestiegenen Fahrer geschubst. Der Dieb ergriff den Zeugen und verdrehte ihm die Hand. Obwohl der Detektiv Pfefferspray eingesetzt hatte, fuhren die Beiden davon. Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung und umfangreiche Ermittlungen ein, die noch andauern. Der Ladendetektiv wurde leicht verletzt.

