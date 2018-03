POL-ST: Steinfurt-Bo./Horstmar, Einbrecher festgenommen

Steinfurt (ots) - In einem Büro des OT-Heims an der Emsdettener Straße hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag (01.03.2018) einen Einbrecher festgenommen. Der 56-Jährige leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Ein aufmerksamer Borghorster war um 01.35 Uhr auf den Vorfall aufmerksam geworden. Nachdem er verdächtige Geräusche gehört hatte, sah er nach der Ursache. Eine männliche Person hatte an dem Jugendheim offensichtlich ein Fenster gewaltsam aufgedrückt. Der Einbrecher konnte dies nicht erklimmen und ging nun zu den Fahrradständern vor dem Gebäude. Hier nahm er ein Fahrrad, schob es unter das aufgebrochene Fenster und benutzte es als Steighilfe. Danach verschwand der Mann in den Räumen. Diese Informationen teilte der aufmerksame Zeuge der Leitstelle der Polizei mit, die unmittelbar mehrere Streifenwagen zum Tatort beorderte. Der 56-Jährige konnte im Büro angetroffen werden. Um in den Raum zu gelangen, hatte er die Scheibe der Tür zertrümmert. Noch während der Mann am Morgen im Polizeigewahrsam saß, bekam die Polizei einen Einsatz zur Schulstraße in Horstmar. Dort war in den Nachtstunden in die Schule eingebrochen worden. Insbesondere in den Büros hatten Diebe nach Wertgegenständen gesucht und dabei auch einen Tresor aufgeschnitten. Ein "passender" Seitenschneider war im PKW des Festgenommenen gefunden worden. Weitere Indizien kamen hinzu. In seinen Vernehmungen gestand der 56-Jährige die Einbrüche in das OT-Heim in Borghorst und in die Horstmarer Schule. Im Übrigen war er mit einem nicht zugelassen Wagen unterwegs.

