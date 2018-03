POL-ST: Neuenkirchen, Brand am Donnerstag

Neuenkirchen (ots) - Nach einem Brand am "Grote Kamp" in Neuenkirchen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer war den Einsatzkräften am Donnerstagvormittag (01.03.2018), gegen 10.45 Uhr, gemeldet worden. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden unmittelbar zu dem Einfamilienhaus entsandt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Holzschuppen entstanden und dann auf ein Carport, sowie auf angrenzende Nebengebäude übergegangen. Angaben zur Brandursache sind derzeit noch nicht möglich. Der Sachschaden beträgt nach vorsichtigen Schätzungen zwischen 70.000 und 80.000 Euro.

