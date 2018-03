POL-ST: Steinfurt, Einbruch in ein Firmengebäude

Steinfurt (ots) - Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt an der Carl-Benz-Straße sind Einbrecher offenbar gestört worden. Den Recherchen zufolge hatten sich die Diebe in der Nacht zum Donnerstag (01.03.2018), gegen 02.25 Uhr, auf dem Areal, im neuen Gewerbegebiet an der Ochtruper Straße, aufgehalten. Nachdem sie zwei Rolltore aufgebrochen hatten, betraten sie die Werkstatträume und sahen sich dort nach Diebesgut um. Schließlich entwendeten die Täter drei Autoreifen, die sie aus dem Gebäude transportierten. Nach etwa 10 Metern ließen sie diese dann aber liegen und flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die auf das Treiben der Einbrecher aufmerksam geworden sind. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

