POL-ST: Wettringen, Fahrzeug aufgebrochen

Wettringen (ots) - An der Rothenberger Straße ist am Mittwoch (28.02.2018) ein PKW aufgebrochen worden. Der VW Golf war am frühen Abend, gegen 17.30 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt worden. Um 22.25 Uhr wurde an dem Wagen eine zertrümmerte Scheibe festgestellt. Der oder die Täter hatten die Scheibe der Fahrertür zertrümmert und anschließend aus dem Innern aus einem Einkaufskorb eine Geldbörse gestohlen, in der sich Bargeld und persönliche Papiere befanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02553/9356-4155. Sie erinnert: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Der PKW ist kein sicherer Aufbewahrungsort. Diebe kennen jedes Versteck.

