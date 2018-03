POL-ST: Rheine, Diebstahl aus einem Zigarettenautomat

Rheine (ots) - Eine aufmerksame Rheinenserin hat am Mittwochnachmittag (28.02.2018) an der Elter Straße ein Mann beobachtet, der sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Sofort nahm die Frau ihr Handy und informierte die Polizei. Zudem machte sie Fotos vom Tatgeschehen. Detailliert schilderte sie über Notruf, wie der Mann den Zigarettenautomaten offensichtlich aufbrechen wollte. Der damit derart beschäftigte Mann bemerkte die wenig später eintreffende Polizeistreife nicht und machte sich weiterhin mit einer Schere am Münzausgabeschacht des Automaten zu schaffen. Die Polizisten nahmen den 40-Jährigen problemlos vorläufig fest. An einer Klappe des Automaten waren Beschädigungen erkennbar. Bei dem 40-jährigen Rheinenser fanden die Polizisten mehrere 1-Euro-Münzen, die vermutlich aus dem Automaten stammten. Zudem fanden sie bei ihm eine geringe Menge Rauschgift, das sie ebenfalls sicherstellten. Der Rheinenser wurde nach der Feststellung seiner Personalien entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

