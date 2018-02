POL-ST: Ibbenbüren, Unfallfluchten

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstagvormittag (27.02.2018), gegen 09.20 Uhr, ist es auf der Hellendorner Straße auf dem Dickenberg im Begegnungsverkehr zu einem Kontakt zwischen den Außenspiegeln zweier sich entgegenkommender Pkw gekommen. Dabei wurde der linke Außenspiegel von einem silbernen Ford Focus beschädigt. Erkenntnisse zu dem anderen Fahrzeug liegen nicht vor. Am Dienstagmittag (27.02.2018), gegen 12.00 Uhr, wurde durch die Polizei Ibbenbüren am Kreisverkehr Ledder Straße/Am Wittenbrink/Droste-Hülshoff-Straße in Ibbenbüren ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro. Fahrzeugteile von einem Mercedes konnten vorgefunden werden.

Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

