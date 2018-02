POL-ST: Westerkappeln, versuchter Einbruch

Westerkappeln (ots) - An der Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Konrottstraße ist bei einem Einbruchsversuch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die bisher unbekannten Täter müssen sich in der Zeit zwischen Dienstagabend (27.02.2018), 18.15 Uhr und Mittwochmorgen (28.02.2018), 08.50 Uhr, dort aufgehalten haben. Sie warfen einen unbefestigten, mobilen Fahrradständer gegen die Schaufensterscheibe, wobei die innere Scheibe zersplitterte. In das Geschäft gelangten die Täter nicht. Hinweise zu dem Einbruchsversuch bitte unter Telefon 05451/591-4315.

