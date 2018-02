POL-ST: Rheine, Diebstahl auf einem Sportgelände

Rheine (ots) - Auf dem Gelände von GW Rheine am Haselweg haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (28.02.2018) Diebe aufgehalten. Die Unbekannten brachen auf dem Areal eine Garage auf, in der verschiedene Geräte und auch zwei Aufsitzrasenmäher abgestellt worden waren. Mit einem Mäher fuhren sie über das Sportgelände in südwestliche Richtung und ließen ihn dann auf einem angrenzenden Acker stehen. Der zweite, hochwertige Aufsitzmäher war nicht mehr auffindbar. Vermutlich ist dieser mit einem Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger über die Bergstraße abtransportiert worden. Der Neupreis des Kubota-Mähers liegt bei 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des orange-farbenen, 890 Kilogramm schweren Mähers unter Telefon 05971/938-4215. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Mittwochmorgen, (28.02.2018), 09.00 Uhr.

