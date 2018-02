POL-ST: Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (24.02.2018), 12.00 Uhr und Dienstagvormittag (27.02.2018), 09.00 Uhr, ist in ein Wohngebäude an der Sachsenstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter schoben an einer Terrassentür die Jalousie hoch und öffneten danach gewaltsam die Tür. In der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses suchten sie in verschiedenen Zimmern nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher mehrere elektronische Geräte, unter anderem auch einen TV-Gerät und einen Receiver. Zudem hielten sich Diebe im Keller des Gebäudes auf. Aus einem Raum stahlen sie ein Fahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

