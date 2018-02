POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Montagmorgen (19.02.), in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr, ist ein parkender Omnibus auf dem Busstreifen vor dem Hauptbahnhof angefahren worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Am Unfallort wurden Reste von einem Blinkerglas vorgefunden. Den Ermittlungen zufolge, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel Vectra A handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon, 05971/938-4215.

