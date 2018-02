POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (26.02.2018) sind auf den Parkplätzen an der Krummbacher Straße und an der Weststraße Autos angefahren und beschädigt worden. In beiden Fällen sind die Verursacher flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315. Zwischen 10.30 Uhr und 11.25 Uhr ist an der Krummacher Straße ein grauer VW Passat im hinteren linken Bereich und an der linken Tür angefahren worden. Schadenshöhe beträgt etwa 1.500 Euro. Gegen 17.15 Uhr und 17.20 Uhr ist auf dem REWE-Parkplatz an der Weststraße 60 ein grauen Skoda Octavia beschädigt worden. Schadenshöhe mehrere Hundert Euro.

