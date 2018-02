POL-ST: Lengerich, Auffinden von Diebesgut, Eigentümer gesucht

Wem gehört dieser Schmuck? Bild-Infos Download

Steinfurt (ots) - Der Polizei in Lengerich wurde eine schwarze beschädigte Schmuckkassette mit verschiedenen Schmuckstücken und Uhren übergeben. Die Kassette war am Donnerstag (15.02.), gegen 15.30 Uhr, in der Autobahnausfahrt Lengerich, in Fahrtrichtung Dortmund, gefunden worden. Die beiden auffälligsten Stücke sind ein Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold in Kunststoffhülle und eine Gedenkmünze, die Willy Brandt zeigt. Die Polizei vermutet, dass der Schmuck aus einem Wohnungseinbruchdiebstahl stammt. Bislang verliefen alle Bemühungen, den Schmuck zuzuordnen, ergebnislos. Auf der Internetseite der Polizei sind Bilder der aufgefundenen Gegenstände veröffentlicht. (www.polizei.nrw.de/steinfurt)Zeugen, die den Schmuck wiedererkennen oder die sachdienliche Hinweise zu dem rechtmäßigen Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02571/ 928 - 4455 oder unter folgender E-Mail Adresse AT_WE.Steinfurt@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

