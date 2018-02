POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbrüche/Sachbeschädigungen

Kreis Steinfurt (ots) - Ort: Ibbenbüren, Gildestraße Zeit: Dienstag, 27.02.2018, 01.35 Uhr Unbekannte begaben sich auf das Gelände eines Baumarktes. An dem Gebäude brachen sie ein Fenster auf. Aus den Büros entwendeten sie einen Tresor. Die Täter flüchteten in Richtung Süden/Bahngleise. Es handelte es sich um zwei Täter, die etwa 170 bis 175 cm groß und schlank waren. Beide waren dunkel gekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Hörstel, Herthaseestraße, Spielparadies Zeit: Montag, 26.02.2018, 01.00 Uhr bis 02.15 Uhr Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten dann in die Halle. Bei der Suche nach Diebesgut fanden sie Bargeld, das sie mitnahmen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren, Zeppelinstraße, Firma Zeit: Samstag, 24.02.2018, 13.00 Uhr bis Montagmorgen, 26.02.2018, 06.50 Uhr Unbekannte schnitten ein Loch in den Maschendrahtzaun, um auf das Areal zu gelangen. Danach stiegen sie einen Büroraum ein, zerschlugen dort ein Sparschwein und entnahmen das Bargeld. Zudem entwendeten sie die Kaffeekasse und einen Computer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Wettringen, Unter den Linden, Sachbeschädigung Zeit: Sontag, 25.02.2018, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr Unbekannte beschädigten an einem blauen Opel den rechten Außenspiegel derart, dass er nur noch an den Kabeln hing. Der Schaden beträgt einige Hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Ibbenbüren, Stralsunder Straße Zeit: Montag, 26.02.2018, 21.00 Uhr bis Dienstag, 27.02.2018, 04.30 Uhr Unbekannte brachen einen Schuppen auf und entwendeten daraus Werkzeugmaschinen, Fahrräder und ein Quad im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Altenberge, Westenfeld, Garage Zeit: Montagabend, 26.02.2018, 22.45 Uhr Ein Zeuge überraschte eine männliche Person auf seinem Grundstück. Der Unbekannte, cirka 180 cm bis 190 cm groß, südländisches Aussehen, flüchtete durch den Garten. Er lief dann in ein Waldstück, vorbei an Feldern in Richtung Nordwalde. Wie sich herausstellte, war die Garage aufgebrochen worden. Es waren einige Werkzeuge entwendet und an einem Mofa hantiert worden. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Rheine, Max-Born-Straße, PKW/Sachbeschädigung Zeit: Montagabend, 26.02.2018, um 23.07 Uhr Drei männliche Personen gingen vom westlichen Ausgang des Bahnhofs zur Max-Born-Straße. Auf dem dortigen Parkplatz blieben sie an einem Mini-Cooper stehen. Eine Person trat auf die Kofferraumklappe und richtete dabei einen erheblichen Sachschaden an, der auf etwa 1500 Euro geschätzt wird. Die Personen, etwa 20 bis 25 Jahre alt, gingen in Richtung Lindenstraße davon. Die Personen waren dunkel gekleidet. Eine Person trug eine grün/braune Tarnhose. Eine andre Person trug eine gelbe Kapuze. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

