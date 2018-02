POL-ST: Steinfurt/Rheine, Westerkappeln, Verkehrsverstöße

Steinfurt/Rheine/Westerkappeln (ots) - Die Polizei hat am Samstagnachmittag (24.02.2018), gegen 17.15 Uhr, in Burgsteinfurt auf der Dieselstraße im Gewerbegebiet Sonnenschein einen Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 22-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten. Der junge Mann räumte einen BTM-Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrt an Ort und Stelle beendet. Ein 27-jähriger Münsteraner ist am späten Freitagabend (23.02.2018) auf dem Kardinal-Galen-Ring in Rheine kontrolliert worden. Auch bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Da ein Drogenvortest positiv verlief, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem führte der Mann etwas Marihuana bei sich. Die Weiterfahrt mit seinem Auto wurde ihm untersagt. Ähnlich erging es einer 31-jährigen Frau aus Rheine. Die Autofahrerin war in der Nacht zum Samstag (24.02.2018), gegen 02.00 Uhr, auf der Bayernstraße in Rheine kontrolliert worden. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, nachdem sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum ergeben hatte. Auch sie musste ihren Wagen stehen lassen. Eine 48-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend (24.02.2018) auf der Lotter Straße in Westerkappeln verunglückt. Ihr Wagen war im Straßengraben gelandet und erheblich beschädigt worden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test bestätigte dies, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein und der PKW sind sichergestellt worden.

