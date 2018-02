POL-ST: Steinfurt-Bu., versuchter Raub

Steinfurt (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich am Montagvormittag (26.02.), gegen 11.40 Uhr, auf dem Verbindungsweg zwischen dem K&K-Parkplatz am Drepsenhoek und der Wasserstraße ereignet hat. Eine 58-jährige Steinfurterin war auf Fußweg unterwegs, als sich ihr plötzlich ein Mann in den Weg stellte. Er hielt etwas in der rechten Hand und forderte die Frau auf: "Gib mir deine Tasche." Ihren Schilderungen zufolge, schrie sie laut auf, woraufhin der Täter sofort in Richtung Drepsenhoek flüchtete. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke. Auf dem Kopf trug er eine helle Kapuze, der Mund war mit schwarzem Stoff (Schal oder ähnlichem) verdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

