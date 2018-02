POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Nach einem Vorfall in der Rheiner Innenstadt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagnachmittag war es zu Attacken auf einen 21-Jährigen Mann aus Syrien gekommen. Der junge Mann wies Verletzungen auf, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt wurde. Aufgrund von sprachlichen Verständigungsproblemen konnten zwar erste Erkenntnisse zum Ablauf des Geschehens gewonnen werden. Konkreteres sollen die weiteren Recherchen ergeben. Nach derzeitigem Stand hatte der Syrer einen Anruf von einem ihm flüchtig bekannten Mann bekommen. Darin war er aufgefordert, zur Emsgalerie zu kommen, um etwas zu klären. Dort angekommen, schlugen unmittelbar zwei etwa 40 und 50 Jahre alte Männer -unter ihnen der flüchtig Bekannte-, auf ihn ein. Das Opfer konnte sich losreißen und weglaufen. Auf der Emsstraße trafen die Personen erneut aufeinander. Wieder kam es zu Übergriffen und der Geschädigte wurde nach Zeugenangaben auch noch am Boden liegend von den beiden arabisch aussehenden Männern getreten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell