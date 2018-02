POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots) - Steinfurt, Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen

Am Rosenmontag (12.02.2018) kam es gegen 10.00 Uhr auf der Leerer Straße in Höhe des Wilhelmsplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem PKW-Fahrer. Wie der Fußgänger gegenüber der Polizei angab, sei dieser von dem Pkw Fahrer angefahren worden. Der genaue Geschehensablauf konnte bislang noch nicht geklärt werden. Nach Aussagen beider Beteiligten soll ein Zeuge das Geschehen beobachtet haben. Dieser Mann habe einen silbernen Mercedes gefahren und in unmittelbarer Nähe gestanden. Der Zeuge sei aus seinem Pkw ausgestiegen und hätte mit beiden geredet, sei dann aber wieder weitergefahren. Die Polizei bittet den Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02551/ 15 - 4115 in Verbindung zu setzen.

