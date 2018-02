POL-ST: Ibbenbüren, Brand gemeldet

Ibbenbüren (ots) - In der Nacht zum Montag (26.02.2018), um kurz vor Mitternacht, sind die Einsatzkräfte zu einem PKW-Brand am Heideweg entsandt worden. Als die Polizeistreife dort eintraf, sahen die Beamten auf einem Privatgrundstück einen vollkommen in Flammen stehenden PKW. Dieser war unmittelbar neben einem Wohnhaus abgestellt worden. Das Feuer breitete sich auf der einen Seite auf den Holzzaun des Nachbarn und auf der anderen Seite auf den Dachstuhl des Wohnhauses aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten. Von den Bewohnern konnte mitgeteilt werden, dass sich in den Wohnungen keine Personen mehr befanden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden entstanden, der bei ungefähr 100.000 Euro liegt. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell