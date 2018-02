POL-ST: Hörstel-Bevergern, Verkehrsunfallflucht

Hörstel-Bevergern (ots) - Am Samstagvormittag (24.02.2018), gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf der Lange Straße, in Höhe Mühlenpättken, ein Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Schüler wollte mit seinem Fahrrad nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem Pkw. Das Kind wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Fahrrad jedoch so beschädigt, dass der Junge nicht mehr damit fahren konnte. Nachdem der Autofahrer sich mit dem Jungen unterhalten hatte, fuhr er weiter. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Autofahrer und seiner Beteiligung machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

