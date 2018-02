POL-ST: Recke, Spielothek überfallen

Recke (ots) - Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am späten Samstagabend (24.02.2018) die Spielhalle an der Hauptstraße überfallen. Um 23.27 Uhr betrat der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Unbekannte die Geschäftsräume. Dort ging er unmittelbar zum Thekenbereich, wo er der Angestellten eine Pistole vorhielt und die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Frau übergab dem Täter Geld aus der Geschäftskasse, das dieser dann in eine ALDI-Tüte verstaute. Danach flüchtete er aus der Spielhalle in Richtung Ortsmitte. Der ungefähr 30 Jahre alte Mann wird als groß und dünn beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Überfall aufgenommen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Täter vor. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell