POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Der Polizei wurde in der Nacht zum Samstag (24.02.2018), gegen 03.50 Uhr, eine Körperverletzung an der Marktstraße gemeldet. Zeugen war gegen 03.50 Uhr darauf aufmerksam geworden, dass zwei unbekannte Männer auf eine Person einschlugen. Danach rannte das Duo über die Straße Auf dem Thie in Richtung Tiefe Straße davon. Es soll sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer gehandelt haben, die etwa 180 cm groß waren. Einer trug eine sehr helle Jacke, vermutlich eine weiße. Da der geschädigte Rheinenser erhebliche Verletzungen erlitten hatte, informierten die Zeugen sofort einen Rettungswagen. Das 22-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden, Telefon 05971/938-4215. Sie fragt auch: Wem ist das Duo gegen 03.50 Uhr aufgefallen?

