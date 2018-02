POL-ST: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Sonntag, 25.02.2018

Steinfurt (ots) - Einbruch in ein Wohnhaus Emsdetten, Buchenweg Samstag, 24.02.2018, 16:00 - 23:55 Uhr Bislang unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln einer Tür in ein Einfamilienhaus ein. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse. Die Höhe des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatortes, nimmt die Polizei Emsdetten entgegen, Tel. 02572-93060.

