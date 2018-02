POL-ST: Ibbenbüren, falsche Polizisten rufen an

Ibbenbüren (ots) - "Falsche Polizisten" haben am Freitagvormittag (23.02.2018) mehrere Bürgerinnen und Bürger in Ibbenbüren angerufen. Der Anrufer behauptete, Kriminalbeamter zu sein und wollte offensichtlich persönliche Informationen von den Ibbenbürenern erlangen, insbesondere zu Wertgegenständen. Alle Angerufen, zwei Frauen und ein Mann, erkannten die Masche. Sie ließen sich nicht auf längere Gespräche ein und legten schließlich den Hörer auf. Es kam zu keinen persönlichen Kontakten und erst recht nicht zur Übergabe von Wertgegenständen oder Bargeld. Die Polizei lobt dieses Verhalten: Gehen Sie nicht auf diese Masche ein. Die richtige Polizei ruft nicht an und fragt nach persönlichen Daten und Besitzverhältnissen. Lassen Sie sich auch durch die eingeblendete Telefonnummer 0110 (oder ähnlich) nicht verunsichern! Legen Sie auf und informieren Sie die Polizei! Übergeben Sie Fremden niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände! Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

