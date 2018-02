POL-ST: Wettringen, Anhänger gestohlen

Wettringen (ots) - An der Brucknerstraße ist in der Nacht zum Freitag (23.02.2018) ein schwarzer Kastenanhänger gestohlen worden. Der Anhänger der Marke Pongratz hat das Kennzeichen ST - QE 934 und die Aufschrift eines Automobilunternehmens. Die Polizei hofft auf Zeugen, Telefon 02553/9356-4155. Die Täter koppelten den Anhänger von einem PKW ab, der auf der Straße geparkt war. Offenbar hängten sie ihn dann an ein anders Zugfahrzeug und fuhren davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02553/9356-4155.

