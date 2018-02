POL-ST: Rheine, Ladendiebstahl, Ladendieb in Untersuchungshaft

Rheine (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Emsstraße ist am Donnerstagnachmittag (22.02.) ein 24-jähriger Mann aus Georgien festgenommen worden. Der 24-Jährige, ohne festen Wohnsitz, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen 15.15 Uhr waren dem Kaufhausdetektiv zwei Männer aufgefallen, die hochwertige Parfüms in einen Rucksack steckten. Ohne zu bezahlen, verließen sie den Laden. Gemeinsam mit der Polizei konnte einer der Täter in der Nähe des "Köpi" festgenommen werden. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

