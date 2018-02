POL-ST: Ibbenbüren, zweimal Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Verkehrsunfällen aufgenommen, die sich am Donnerstag (22.02.) am Kreisverkehr Tecklenburger Damm/ Ostring und an der Klosterstraße ereignet haben. In beiden Fällen haben sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. Gegen 06.00 Uhr waren die Beamten auf einen Unfall am Kreisverkehr aufmerksam geworden. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und hatte in der Folge mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten umgefahren sowie einen Baum touchiert. Der Sachschaden wird hier auf 1.500 Euro geschätzt. An der Klosterstraße, auf dem Parkplatz der Honigfabrik, ist ein roter Opel Corsa angefahren worden. Der Wagen war dort zwischen 14.25 Uhr und 16.50 Uhr geparkt. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 1.000 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

