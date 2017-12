POL-ST: Westerkappeln, Schwegfeldstraße, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Westerkappeln (ots) - Am Vormittag des 2. Weihnachtsfeiertages (26.12.2017) kam es in Westerkappeln auf der Schwegfeldstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 38jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem Van von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war jedoch ansprechbar. Er gab gegenüber der Polizei vor Ort an, dass er einem weißen Kastenwagen ausgewichen sei. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach diesem flüchtigen Fahrzeug sofort auf. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch die Rettungssanitäter in ein Krankenhaus transportiert.

