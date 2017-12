POL-ST: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Dienstag, 26.12.2017

Steinfurt (ots) - Ibbenbüren - Brand einer Waldhütte Montag, 25.12.2017, 17:00 Uhr Zeugen bemerkten am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages den Brand einer Waldhütte am Eichenweg in Ibbenbüren und alarmierten die Feuerwehr und Polizei. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei zündeten bislang unbekannte Täter mit Pyrotechnik und setzten dabei die Holzhütte in Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451-591-0 entgegen.

Emsdetten - Unbekannte sprengten Briefkasten mit einem Böller Montag, 25.12.2017, 16:00 Uhr Bislang unbekannte Täter sprengten den vor der Schule an der Schützenstraße aufgestellten öffentlichen Briefkasten mit Feuerwerkskörpern. Der Briefkasten wurde durch die Wucht der Explosion komplett zerstört. Auch die im Briefkasten gelagerten Postsendungen wurden durch die Explosion beschädigt und zum Teil gänzlich vernichtet. Die Polizei Emsdetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02572-9306-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell