Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstahl Steinfurt-Borghorst, Dreiningfeldstraße Sonntag, 24.12.2017, 17:00 - 22:10 Uhr Unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und drangen anschließend in ein Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke. Die Polizei Steinfurt sucht Zeugen, die am Heiligabend in der Dreiningfeldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02551-150.

