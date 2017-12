POL-ST: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Samstag, 23.12.2017

Steinfurt (ots) - Einbruchdiebstahl Greven, Lerchenstraße Freitag, 22.12.2017, 18:00 - 19:05 Uhr Unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und drangen anschließend in ein Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie in mehreren Räumen diverse Schubladen und Schränke. Angaben zum Diebesgut sind derzeit noch nicht möglich. Die Polizei Greven sucht Zeugen, die am Freitagabend in der Lerchenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02571-9280.

Einbruchdiebstähle Ochtrup Freitag, 22.12.2017 Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach zwei Einbruchdiebstählen am Freitag in Ochtrup aufgenommen. Zunächst drangen unbekannte Täter in der Zeit von 14:00 - 18:30 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Laukreuz ein. Entwendet wurden Personalpapiere und eine EC-Karte. In der Zeit von 17:45 - 20:50 Uhr suchten unbekannte Täter ein weiteres Einfamilienhaus in der Schützenstraße heim. Hier gelangten sie nach Einschlagen der Terrassentür in das Gebäude, wo sie nahezu sämtliche Schränke durchsuchten. Diebesgut waren Bargeld und ein Schmuckstück. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Tatorte, nimmt die Polizei Ochtrup entgegen, Tel. 02553-93560.

