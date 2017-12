POL-ST: Rheine, Diebe am Werk

Rheine (ots) - Ein Zeuge hat am späten Donnerstagabend (21.12.2017) an der Oldenburger Straße drei unbekannte Männer bemerkt, die offenbar Autobatterien und Ersatzteile vom Gelände eines Autohauses trugen. Ein Mann reichte die Gegenstände über den Zaun, die auf der anderen Seiten entgegengenommen wurden. Die Teile verluden sie in einen dunklen VW "Bulli" (T5/T6), der auf dem angrenzenden TÜV-Gelände stand. Der Wagen fuhr dann -ohne Licht- vom Gelände des TÜVs in Richtung Ems davon. Die Menge des Diebesgutes und ein möglicher Sachschaden sind noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

