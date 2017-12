POL-ST: Saerbeck, Unfallflucht

Saerbeck (ots) - Am vergangenen Mittwoch (21.12.2017), in der Zeit zwischen 19.05 Uhr und 22.15 Uhr, beschädigte ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in am Rheinsalm 15 einen geparkten, grauen Ford S-Max an der Tür hinten links. Im Unfallzeitraum fand dort ein Weihnachtskonzert statt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Es entstand am den grauen Ford ein Schaden in Höhe von cirka 2.000 Euro. Zeugen, die etwas zum Unfall bzw. zur Unfallverursacher sagen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen. Telefon 05971/938-4215.

