POL-ST: Nachtrag: Steinfurt-Bu., 19-jährige Frau vermisst - Foto

Steinfurt (ots) - Nachtrag: Steinfurt-Bu., 19-jährige Frau vermisst - Foto - Die als vermisst gemeldete 19jährige junge Frau wurde am Donnerstag (21.12.) wohlbehalten in Aachen am Hauptbahnhof von der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Sie wurde zurück nach Steinfurt gebracht.

Erstmeldung: Steinfurt-Bu., 19-jährige Frau vermisst -Foto- Seit Montagvormittag (18.12.), gegen 10.00 Uhr, ist die 19-jährige Hane MYRTAJ aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen abgängig. Sie ist etwa 160 cm groß und hat dunkles, zu einem Zopf gebundenes, Haar. Frau Myrtaj wirkt wesentlich jünger und verhält sich aufgrund eines Handicaps möglicherweise kindlich naiv. Die Polizei sucht Zeugen, die Frau Myrtaj gesehen haben oder die Angaben zu ihrem Aufenthalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei ist Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell