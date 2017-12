POL-ST: Nachtrag: Hörstel, 13-jähriges Mädchen vermisst (Bild)

Hörstel (ots) - Nachtrag: Hörstel, 13-jähriges Mädchen vermisst (Bild) Die 13-jährige Kerstin Jonas ist nach wie vor vermisst. Die Polizei hat das Umfeld von Kerstin Jonas befragt und dadurch Hinweise erhalten, jedoch waren diese nicht konkret genug, um zur Auffindung zu führen. Es werden nach wie vor Zeugen gesucht, die Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Kerstin Jonas geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Erstmeldung: Hörstel, 13-jähriges Mädchen vermisst (Bild)

Seit dem 05.12.2017 wird die 13-jährige Kerstin Jonas vermisst. Kerstin ist etwa 165 Zentimeter groß, hat braune Haare und braune Augen. Zuletzt hat Kerstin Jonas in einer Wohngruppe in Hörstel gewohnt. Die Polizei sucht Zeugen, die Kerstin Jonas gesehen haben oder die Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

