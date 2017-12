Greven (ots) - Am Donnerstagabend (21.12.2017), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.20 Uhr, ist auf dem Lidl-Parkplatz an der Saerbecker Straße abgestellter blauer Dacia Duster beschädigt worden. Der Unfallverursacher beschädigte den Dacia hinten rechts und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachsachaden in Höhe von cirka 1.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4415.

