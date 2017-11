POL-ST: Emsdetten, Einbruch in einen Salon

Esmdetten (ots) - Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zum Freitag (17.11.2017) Zugang zu einem Frisörsalon an der Kirchstraße verschafft. Nachdem die Einbrecher in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 07.00 Uhr ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, stiegen sie in die Geschäftsräume ein. An dem Fenster entstand ein geringer Sachschaden. In dem Salon suchten die Täter offenbar gezielt nach Bargeld. Schließlich entwendeten sie etwas Bargeld, unter anderem aus einer Spardose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell