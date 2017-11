POL-ST: Lienen-Holzhausen, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Lienen (ots) - Auf dem Warendorfer Weg ist am Donnerstagmittag (16.11.2017) ein Motorrollerfahrer verunglückt. Der 22-jährige Lienener fuhr gegen 12.50 Uhr in Richtung Glandorf. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er in einer Kurve, in Höhe Hausnummer 6, die Kontrolle über das Zweirad. Das Krad kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Roller wurde vollkommen beschädigt. Der Schaden daran wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zudem entstanden Schäden an dem Baum.

