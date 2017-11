POL-ST: Westerkappeln, Sachbeschädigungen/Diebstähle

Westerkappeln (ots) - Auf dem Parkplatz Brockbachtal an der A 30 in Richtung Hannover haben sich in der Nacht zum Freitag (17.11.2017) Diebe aufgehalten. Die Polizei sucht Zeugen, die an den abgestellten LKW-Gespannen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, insbesondere an den Anhängern/Aufliegern mit Planen. Am frühen Freitagmorgen, gegen 04.00 Uhr, bemerkte der erste LKW-Fahrer ein Loch in der Plane seines LKWs, es folgten kurz danach drei weitere Fahrer, die Beschädigungen feststellten. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die Täter einen Karton mit DVD´s und mehrere Kartons in den sich Haushaltsgeräte -Wasserkocher und Toaster- befanden, entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

